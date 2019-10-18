История вопроса

Death Stranding – видеоигра японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, релиз которой состоится 8 ноября 2019 года. Это первый проект Кодзимы после его ухода из компании Konami и одна из самых ожидаемых видеоигр 2019 года.

Death Stranding не имеет конкретного жанра (известно, что большая часть игры будет выполнена как action-adventure с открытым миром, но в ней будут присутствовать и множественные элементы других жанров), а главные роли в ней исполнили популярные актёры и режиссёры: Норман Ридус, Гильермо дель Торо, Мадс Миккельсен, Лиа Сейду, Трой Бейкер и другие.