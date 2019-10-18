Токио, 18 октября 2019, 12:39 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Death Stranding на японском языке. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании PlayStation 17 октября.
Выложенное видео демонстрирует новые кадры из игры. Персонаж Нормана Ридуса путешествует по постапокалиптической Америке, сражаясь с террористами и таинственными чудовищами.
Напомним, релиз Death Stranding состоится 8 ноября 2019 года. Разработкой проекта занимается известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима.
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