Москва, , 10:41 — REGNUM Каждый житель России не менее восьми раз в год обращается в медицинские учреждения за первичной помощью. Такие статистические данные 18 октября привела глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время всероссийского селекторного совещания, которое посвящено принципам модернизации первичного звена здравоохранения.

На приеме у врача Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР

«Каждый гражданин России обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз», — заявила Скворцова.

Также на селекторном совещании с субъектами федерации обсуждаются вопросы модернизации здравоохранения и основных принципов подготовки региональных программ по модернизации системы оказания первичной медико-санитарной помощи, которые субъекты РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должны разработать и представить в Минздрав для экспертизы до 10 января 2020 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 октября общественный деятель, фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков на пресс-конференции в Москве назвал реформу здравоохранения в России «диверсией».

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