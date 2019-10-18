Кизляр, Дагестан, , 10:50 — REGNUM В Дагестане по подозрению в убийстве бывшей жены и тещи задержан 38-летний житель города Кизляра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, 17 октября текущего года примерно в шесть часов утра подозреваемый пришел домой к своей экс-супруге. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина набросился с ножом на бывшую 28-летнюю жену и её 67-летнюю мать. От полученных ранений женщины скончались.

Некоторые обстоятельства произошедшего также раскрыли в пресс-службе МВД Дагестана. Сообщается, что подозреваемый ранним утром проник в дом бывшей жены, взломав входную дверь. Сам задержанный в содеянном признался и заявил, что действовал из ревности.

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