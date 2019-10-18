Кэри, США, , 12:37 — REGNUM До 24 октября 2019 года в онлайн-магазине Epic Games Store геймеры могут бесплатно получить две игры: Observer и Alan Wake: American Nightmare. Об этом сообщалось на официальном сайте сервиса 17 октября.

Следующая акция в Epic Games Store пройдёт с 24 по 31 октября 2019 года. Игроки смогут бесплатно получить Layers of Fear и Q.U.B.E. 2.

Напомним, Epic Games Store — это сервис цифровой дистрибуции игр от американской компании Epic Games. Магазин начал работу в декабре 2018 года.

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