Джакарта, , 10:29 — REGNUM Кофейную плантацию в районе Пангаленган на Западной Яве посетили 12 иностранных инвесторов из Сингапура и Малайзии, сообщает информагентство Antara.

«Здесь есть семь сортов кофе. Большинству уже шесть лет. Они были посажены в 2013 году», — заявил владелец плантации Вильдан Мустофа, приветствуя иностранных инвесторов.

Во время экскурсии, владелец плантации рассказал, что продукция экспортируется, в частности, в Бельгию, Россию, Германию, а также в Австралию и США.

Иностранные инвесторы смогли попробовать фирменный кофе «Западной Явы» и провести деловую встречу с представителями кофейного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее производитель высококачественного кофе из провинции Западная Ява в Индонезии PT. Inti Gravfarm заключил меморандум о взаимопонимании со своим партнером из Словакии Bozske Prichuteо о поставке кофе на сумму один млн евро.

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