Москва, , 10:27 — REGNUM Кредитные истории более миллиона жителей России с данными сотовых операторов, полученные из бюро кредитных историй (БКИ), оказались в открытом доступе, сообщает 18 октября «Коммерсантъ».

По словам независимого исследователя по кибербезопасности, руководителя проекта Security Discovery Боба Дяченко, он обнаружил открытую базу 10 октября, однако она была проиндексирована специализированными поисковиками еще в конце августа. Он сообщил о проблеме в БКИ, после чего база была закрыта.

По данным издания, база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. В базе данных содержатся полные паспортные данные и другие документы заемщика, в том числе адрес регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация по кредитам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на эксперта в области защиты данных Ашота Оганесяна сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.

Предложения о продаже «свежей базы крупного банка» поступили на специализированный форум, заблокированный Роскомнадзором, в прошедшие выходные. Преступниками предлагались данные о 60 млн кредитных карт Сбербанка, уточнила газета.

В самом Сбербанке заявили о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Основная версия случившегося — умышленные преступные действия одного из сотрудников. При этом похищенная информация никак не угрожает сохранности средств клиентов, уточнили в банке.

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