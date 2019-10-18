Париж, , 10:24 — REGNUM Российский дизайнер Дарья Жукова, являющаяся основательницей музея современного искусства «Гараж», стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Об этом 18 октября сообщает издание US Weekly.

По данным источника, свадьба Жуковой и Ниархоса состоялась в Париже 12 и 13 октября. Церемония бракосочетания прошла без больших торжеств и на ней присутствовали только родные и близкие новобрачных, среди которых были журналист Дерек Бласберг, актриса Майя Хоук и ювелир Дженнифер Мейер.

Напомним, что ранее Дарья Жукова десять лет прожила в браке с российским миллиардером Романом Абрамовичем и за это время у них родилось двое детей. Для Ставроса это первый брачный союз. Известно также, что ранее он встречался с моделью Джессикой Харт и светской львицей Пэрис Хилтон.