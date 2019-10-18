Сеул, , 10:26 — REGNUM В предверии Дня ООН Южную Корею посетят 140 ветеранов Корейской войны и членов их семей из 12 стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства по делам патриотов и ветеранов.

По их словам, в рамках пятидневного визита иностранные гости посетят музей Военный мемориал Республики Корея, демилитаризованную зону, Сеульское национальное кладбище, а также примут участие в праздничной 74-й церемонии по случаю Дня ООН, которая состоится в Пусане 24 октября.

Также представители министерства проведут для ветеранов благодарственный ужин и вручат медали за вклад в поддержании мира.

Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Часто этот конфликт времён холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.