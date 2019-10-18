Монреаль, Канада, , 12:36 — REGNUM В многопользовательском экшене For Honor стартовало особое событие в честь празднования Хэллоуина под названием «Оскал иного мира». Трейлер ивента появился на YouTube-канале компании Ubisoft 17 октября.

В игре появится новый режим «Охотники на демонов», в котором геймерам предстоит сразиться с потусторонними чудовищами. Также в For Honor появятся новые элементы доспехов и оружия, выполненные в тематике Хэллоуина.

Напомним, в For Honor игроки управляют средневековыми воинами и сражаются друг с другом на масштабных аренах. При этом они могут выбирать разнообразных персонажей из четырёх фракций: рыцарей, викингов, самураев и «У Линь».

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