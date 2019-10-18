Тольятти, Самарская область, , 10:12 — REGNUM Тольяттинский музей Lada 17 октября получил редкий экспонат в свою коллекцию — спортпрототип Lada Revolution. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ получает родстер Lada Revolution Lada.ru

Этот гоночный родстер был передан в музей сотрудником АвтоВАЗа Львом Макаровым. В торжественном мероприятии принял также участие глава компании Ив Каракатзанис.

«Лев Макаров вместе с группой заводчан, увлекающихся автоспортом, отреставрировал автомобиль, который был первым в серии Lada Revolution и демонстрировался в 2003 году на автосалонах в Москве и Франкфурте», — говорится в сообщении.

Родстер стал частью коллекции музея Lada, которая состоит из 74 уникальных моделей отечественной компании.

Напомним, Lada Revolution — это среднемоторный заднеприводный родстер, кузов которого изготовлен из стального каркаса и панелей из алюминия и стеклопластика. Под капотом модели мотор на 1,6 л мощностью 150−200 л. с. Агрегатируется он с шестиступенчатой КПП с секвентальным механизмом переключения передач. Максимальная скорость родстера составляет 260 км/ч, а с 0 до 100 км он разгоняется за 6,5 с. Впервые он принял участие в соревнованиях в мае 2004 года.

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