Оренбург, , 10:03 — REGNUM Наиболее частыми правонарушениями, выявленными в Оренбурге, являются публикации свастики в целях пропаганды и экстремистские стихотворения, сообщает 18 октября пресс-служба Оренбургского госуниверситета (ОГУ) со ссылкой на помощника прокурора Ленинского района города Оренбурга Юлию Воронову.

Накануне представитель прокуратуры провела встречу с первокурсниками всех факультетов вуза. На ней она познакомила учащихся с содержанием статей УК и КоАП РФ и предупредила, что за публикацию подобной информации и изображений может наступить административная или даже уголовная ответственность. Это же относится к репостам экстремистских материалов, комментариям к ним, и даже лайкам, в том числе и к комментариям этих публикаций.

Помощник прокурора пояснила, что публикации в сети отслеживаются специалистами ежедневно, например, по хештегам. Также информация о распространении запрещенного контента может поступать от любого гражданина России, оставившего заявку на сайте Роскомнадзора.

В вузе отметили, что встреча стала первой в цикле осенних семинаров, посвященных профилактике экстремизма в молодежной среде. В ближайшие два месяца представители прокуратуры Оренбурга проведут восемь лекций, на которых расскажут о профилактике коррупции, о юридической ответственности за дорожно-транспортные происшествия, о противодействии терроризму в образовательной молодежной среде и многом другом.

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