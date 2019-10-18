Волгоград, , 10:06 — REGNUM В Волгограде в состав патрульно-постовой службы полиции официально вошли кавалерийский взвод и Центр кинологической службы. На торжественном открытии подразделений полицейским вручили ключи от восьми новых служебных машин и специального автомобиля для перевозки лошадей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Конный взвод будет нести службу по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, патрулировать мемориальный комплекс «Мамаев Курган», городские парки и улицы. Городская кинологическая служба займётся розыском и задержанием преступников, обнаружением наркотических средств, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

«Восстановлена историческая несправедливость. Много лет город-миллионник был без кавалерийских сил полиции, а содействие в использовании служебных собак оказывали кинологи областного подразделения», — уточнил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

На базе кавалерийского взвода принято решение создать тренировочный клуб для детей, в том числе с ограниченными возможностями.