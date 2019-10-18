Пермь, , 09:59 — REGNUM В Перми вынесен приговор директору строительной организации за хищение средств материнского капитала в сумме более 7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

Главу стройфирмы обвинили в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Как установлено в суде, фирма занималась производством сборных деревянных домов. Клиентами компании стали и владельцы маткапитала. Глава строительной организации деньги брал, но обязательства исполнять не собирался.

Потерпевшими по делу проходят 39 человек. Сумма ущерба превышает 7 млн рублей.

Суд вынес директору компании наказание в виде шести лет лишения совободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, мужчина оштрафован на 30 тыс. рублей. Также суд восстановил право пострадавших о мошенничества людей на использование материнского капитала. Приговор в законную силу не вступил.