Кемерово, , 09:59 — REGNUM В Кемерове в домах и квартирах многодетных семей, участников Великой Отечественной войны, семьей, воспитывающих детей-инвалидов установливают дымовые датчики — это уже 3 939 жилых помещений в частном секторе и в многоэтажках.

Об этом сообщил глава города Илья Середюк в своём аккаунте в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B3tWC5Cijvq/

«Эту работу службы соцзащиты и управление ГО и ЧС города завершат к концу года. Таким образом безопаснее станут 11 545 домов кемеровчан», — уточнил мэр.