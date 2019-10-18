Москва, , 12:18 — REGNUM Российская независимая студия Lazy Bear Games выпустит дополнение к своей игре Graveyard Keeper под названием Stranger Sins. Первый трейлер с демонстрацией нового контента появился на YouTube-канале издательства tinyBuildGAMES 17 октября.

В Stragner Sins геймеры смогут открыть собственную таверну и обустроить её различными предметами интерьера. Релиз дополнения ожидается 28 октября 2019 года.

Напомним, Graveyard Keeper — это симулятор смотрителя кладбища в средневековом антураже. В нём геймерам предстоит развить своё дело в прибыльный бизнес, изучая причудливый игровой мир.

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