Махачкала, , 10:52 — REGNUM Бизнесмены-меценаты в Дагестане намерены выделить деньги участникам боевых действий в Афганистане для улучшения их жилищных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона Владимира Васильева по итогам его встречи с ветеранами афганских событий.

Было отмечено, что в Дагестане есть участники войны в Афганистане, которые по различным причинам не успели подать документы для получения мер социальной поддержки по федеральной программе до 1 января 2005 года.

«По данному вопросу к главе Дагестана обратились меценаты, которые выразили готовность оказать помощь и выделить финансовые средства для улучшения жилищных условий воинов-афганцев», — сказано в сообщении.

Руководство республики одобрило данную инициативу бизнесменов. При этом власти предложили им для обеспечения прозрачности расходования средств, а также контроля, как со стороны «афганцев», так и со стороны главы региона, оказать помощь через фонд поддержки участников афганских событий.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2006 по 2018 годы в Дагестане по федеральной программе были обеспечен жильем 471 участник боевых действий в Афганистане. До конца 2019 года власти обещают направить безвозмездную субсидию на покупку жилья ещё 60 ветеранам-афганцам.

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