Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM В Петербурге на Полюстровском рынке, где продаются различные животные и средства ухода за ними, изъяты три шкуры медведей без соответствующих документов. Возможно, животные были добыты преступным путём.

Медвежьи шкуры изъяты сотрудниками природоохранной прокуратуры совместно со специалистами комитета по природопользованию Санкт-Петербурга в ходе рейда в четверг, 17 октября.

«Три шкуры медведя продавались без разрешения на добычу. Одна из шкур невыделанная. Ветеринарно-сопроводительные документы также отсутствовали», — отметили в комитете.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Устанавливается место и законность добычи медведей. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Как отмечает ИА REGNUM, на территории Ленинградской области охота на бурого медведя разрешена в период с 1 августа по 30 ноября. В осенний охотничий сезон 2019 года на территории региона разрешено добыть 369 особей бурого медведя из 3000, обитающих в лесах Ленобласти.