Сеул, , 09:57 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics стала одним из самых любимых брендов жителей России. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательской компании Online Market Intelligence (OMI).

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания занимает первую строчку рейтинга с показателем 18,5%, что на 0,2% больше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что Samsung Electronics занимает лидирующую позицию уже на протяжении девяти лет подряд.

В первую пятерку вошли: Adidas (12,1%), Nike (11,1%), Apple (9,3%) и Sony (6%).

Другая южнокорейская компания, LG Electronics, оказалась на девятом месте с показателем 3,5%, что на 1,1% меньше, чем в 2018 году. В топ 10 также вошли: Bosch, Coca-Cola, Xiaomi, Zara.

Известно, что результаты данного рейтинга основаны на опросе 1500 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в крупных городах с населением более 1 млн человек.