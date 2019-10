Москва, , 09:50 — REGNUM Страница проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни удалена администрацией соцсети Facebook. Об этом написал главный редактор проекта Всеволод Пуля на своей странице в социальной сети.

«Фейсбук удалил нашу страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни и фоточками с икрой, майонезиком и вот этим всем», — пояснил Пуля.

Он уточнил, что на страницу были подписаны 40 тыс. человек. Её удаление проходило в несколько «этапов», на одном из которых авторов предупредили об указании на странице страны их проживания. Позже страницу закрыли для пользователей, объяснив это возможными нарушениями правил сообщества, а затем она вовсе исчезла.

Попытки прояснить ситуацию у руководства и технической поддержки соцсети результата не дали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал RT уже сталкивался с блокировкой своих проектов в соцсети Facebook. Так, в феврале 2019 года был заблокирован проект In The Now с четырьмя миллионами подписчиков.

Читайте также: Свобода слова «свободна»! Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян

А также: Facebook: блокировка проекта телеканала RT связана с разработкой обновлений