Дербентский район, Дагестан, , 10:59 — REGNUM Уголовное дело завели в Дагестане на главу села Салик Дербентского района. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий при распределении муниципальных земель, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе прокураторы республики.

Установлено, что в январе 2019 года глава села незаконно передал 17 гражданам участки общей площадью 17 га. Также семь человек получили землю повторно: ранее им уже были бесплатно предоставлены участки. Тем самым чиновник превысил допустимый предельный размер предоставляемых земель.

Ущерб, причинённый муниципалитету этими действиями, превысил 19 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее за незаконную выдачу разрешения на строительство многоэтажного дома в Дагестане был задержан начальник управления по строительству и архитектуре администрации города Каспийска.