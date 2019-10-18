Пермь, , 09:46 — REGNUM В Перми в конце октября пройдет шестой городской форум «Пермь — Восток». В 2019 году его посвятили Китаю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Изюминкой форума станет мюзикл на китайском языке по мотивам сказки «Колобок». Постановка подготовлена творческим коллективом гимназии №2.

В рамках форума запланированы мастер-классы по китайскому языку, каллиграфии, китайской медицине, а также чайным церемониям. Ожидается, что Пермь посетит советник-посланник посольства КНР в России Гун Цзяцзя.

Стоит отметить, форум проводится с 2012 года. Ежегодно происходит знакомство с разными аспектами жизни одной из стран Востока.