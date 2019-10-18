Москва, , 10:01 — REGNUM Доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет которые не работают, не учатся и не занимаются приобретением профессиональных навыков снизилась в России до рекордно низкого значения с 2001 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 18 октября данные Росстата.

Согласно этим данным, приводимым RT, в 2001 году доля незанятых молодых людей составила 16% от общего числа. В 2018 году эта доля составила чуть больше 10%, что в количественном выражении составляет около 1,4 млн человек.

При этом отмечается, что в 2001 году число молодых граждан России было больше и составляло 24,2 млн человек. Таким образом в период с 2001 по 2018 год количество молодых людей в России снизилось примерно на 10 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству России проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете.