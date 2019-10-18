Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области прокуратура вступилась за жителей, которые проживают в санитарно-защитной зоне местного цементного завода. Суд поддержал надзорное ведомство, выступившее с иском об обязании предоставить «альтернативное жильё», сообщает прокуратура региона.

По данным прокуратуры, руководством общества «Ульяновскшифер», правопреемником которого является «Сенгилеевский цементный завод», была утверждена программа переселения жителей из санитарно-защитной зоны «Завода по производству цемента по сухому способу мощностью 1 200 000 тонн в год одной технологической линией».

«За последние пять лет руководство коммерческой структуры не обеспечило квартирами всех граждан. В результате в ряде домов по улицам Кооперативная, Горького, Лесная и др. вынуждены проживать пенсионеры и женщина, воспитывающая в одиночку ребенка-инвалида», — говорят в надзорном ведомстве.

О том, сколько людей продолжают проживать в санитарно-защитной зоне, не сообщается.

Прокуратура направила в суд иск об обязании предоставить гражданам «альтернативное жилье с аналогичными или улучшенными условиями». В ведомстве отмечают, что заявление судом удовлетворено в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска суд удовлетворил требование прокуратуры о консервации долгостроя на проспекте 50-летия ВЛКСМ, который расположен рядом со зданием районной прокуратуры. Строительство объекта прекратилось десять лет назад, сегодня его территория должным образом не огорожена, что позволяет беспрепятственно проникать на него посторонним лицам, в том числе детям.

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