Ульяновск, 18 октября 2019, 09:41 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области прокуратура вступилась за жителей, которые проживают в санитарно-защитной зоне местного цементного завода. Суд поддержал надзорное ведомство, выступившее с иском об обязании предоставить «альтернативное жильё», сообщает прокуратура региона.
По данным прокуратуры, руководством общества «Ульяновскшифер», правопреемником которого является «Сенгилеевский цементный завод», была утверждена программа переселения жителей из санитарно-защитной зоны «Завода по производству цемента по сухому способу мощностью 1 200 000 тонн в год одной технологической линией».
О том, сколько людей продолжают проживать в санитарно-защитной зоне, не сообщается.
Прокуратура направила в суд иск об обязании предоставить гражданам «альтернативное жилье с аналогичными или улучшенными условиями». В ведомстве отмечают, что заявление судом удовлетворено в полном объёме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска суд удовлетворил требование прокуратуры о консервации долгостроя на проспекте 50-летия ВЛКСМ, который расположен рядом со зданием районной прокуратуры. Строительство объекта прекратилось десять лет назад, сегодня его территория должным образом не огорожена, что позволяет беспрепятственно проникать на него посторонним лицам, в том числе детям.
Читайте также: Опасный долгострой в Ульяновске законсервируют