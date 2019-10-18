Москва, , 09:37 — REGNUM Руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис в интервью ТАСС рассказал о технических новинках, которые сотрудники ведомства применяют при расследовании преступлений.

Так, благодаря новейшим технологиям следователи могут выделять ДНК-профиль из не видимых человеческому глазу микрочастиц, которые помогают устанавливать принадлежность тому или иному лицу.

«Есть и техника, помогающая находить различные мобильные устройства и гаджеты, в том числе спрятанные под землей или в другой среде», — отметил Ложис.

По его словам, криминалисты при осмотре места происшествия применяют 3D-сканер, который позволяет с высочайшей точностью получать информацию в виде трехмерной модели, с помощью которой можно воспроизвести обстановку и расположение объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР рассказали, что современные технологии позволяют установить личность преступника, скрывшего лицо маской, или отследить его даже по стертой в сети информации.

Криминалисты выявят и то, что кажется сокрытым или уничтоженным полностью. Следы преступления зафиксируют даже в случае, если они «неосязаемы и не видны человеческому взору».

Так, техническая оснащенность и опыт позволяют «распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской». Информационная среда, и в первую очередь социальные сети, помогают восстановить ход событий.