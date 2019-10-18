Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Двоих азиатских мигрантов, задержанных по делу об ограблении сына депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, изобличили в целой серии аналогичных преступлений. Грабители под видом частных таксистов нападали на граждан, которых подвозили после развлечений в центре Петербурга.

28-летнего сына депутата Горшечникова ограбили в ночь на 12 октября у дома 25 по Морской набережной. Двое неизвестных мужчин, подвозивших его от известной своими барами улицы Рубинштейна, брызнули пассажиру в лицо из газового баллончика и отобрали мобильной телефон iPhone XR, деньги и документы, после чего скрылись. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

Уже 15 октября сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались граждане одного из среднеазиатских государств, обоим 23 года, один из них ранее судим.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, задержанные входят в организованную преступную группу, занимающуюся ограблениями граждан. Установлено еще два эпизода преступлений этих лиц.

Так, 6 октября текущего года у дома в деревне Новодевяткино Всеволожского района Ленинградской области грабители похитили смартфон iPhone XR и денежные средства у 17-летней девушки, после чего скрылись.

Уже после ограбления депутатского сына, 14 октября, у одного из домов по Петровскому проспекту в Петроградском районе Петербурга они похитили у мужчины мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 5 под предлогом осуществления фотоснимка. Общий ущерб от двух преступлений составил около 100 тысяч рублей.

«По факту грабежа и мошенничества возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Продолжается работа по установлению дополнительных фактов преступной деятельности подозреваемых», — заявили в Главке МВД России по Санкт-Петербургу.

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