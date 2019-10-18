Ярославль, , 09:35 — REGNUM Студенты Ярославской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА), обучающиеся на первых и вторых курсах, стали участниками проекта по обучению жестовому языку, сообщила пресс-служба вуза.

«В течение двух месяцев участники программы под руководством председателя Ярославского регионального отделения Всероссийского общества глухих Марины Фроловой будут изучать язык жестов, а в декабре состоится экзамен», — говорится в сообщении.

По данным Всероссийского общества глухих, носителями русского жестового языка являются более 300 тысяч человек с нарушениями слуха. При этом по статистике всего в России людей с нарушениями слуха более 13 миллионов, среди них более 1 миллиона — дети.

Ранее аналогичное обучение завершилось в Югре. Там основы русского жестового языка изучили 30 волонтёров, который будут помогать участникам XIX Сурдлимпийских зимних игр в Италии.

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