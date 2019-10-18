Екатеринбург, , 09:26 — REGNUM Концепция «Умного города» ещё будет реализована в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в статье для «Областной газеты».

По словам губернатора, идея «Умного города» действительно была реализована и предложена для проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Несмотря на то, что Екатеринбург не будет проводить мероприятие, концепция все равно будет реализована.

«Сейчас у нас для этого есть прочная база — нам доверено право провести в Екатеринбурге в 2023 году Всемирные студенческие игры», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий заявил, что Екатеринбург пока не может конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом по внедрению «умных» технологий. «Хотелось бы, чтобы быстрей это всё внедрялось», — считает чиновник.

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