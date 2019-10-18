Каменск-Уральский, Свердловская область, , 09:25 — REGNUM В свердловском Каменске-Уральском 18 октября идут похороны 27-летней Ксении Каторгиной, которая была найдена мёртвой после пяти дней пропажи. Отпевание прошло в одной из церквей города.

В Каменске-Уральском живёт мать погибшей свердловчанки. Там же проживает и её 9-летняя дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября. когда хотела показать потенциальным покупателям свою машину. Её тело нашли 15 октября в колодце на окраине Екатеринбурга.

Машина женщины была найдена в Челябинске у перекупщика. В салоне эксперты обнаружили следы крови.

14 и 15 октября были задержаны предполагаемые убийцы молодой матери. Ими оказались жители Челябинской области: женщина и двое мужчин. Им предъявили обвинение в убийстве, сопряжённом с разбоем. 17 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил троицу в СИЗО. Мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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