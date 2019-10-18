Самара, , 09:26 — REGNUM Десятки детских площадок в Самаре представляют угрозу для детей. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба коммунального предприятия «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы предприятия, на сегодняшний день не все игровые зоны для детей в городе согласованы с владельцами подземных коммуникаций, к тому же порой детские площадки не соответствуют требованиям безопасности.

Отмечается, что в городе десятки детских площадок расположены в опасной близости к подземным коммуникациям.

По словам работников «РКС-Самара», на улице Путейской, например, построили новую детскую площадку впритык к насосной станции. Поэтому дети вынуждены играть здесь прямо над напорными водопроводными линиями. А крышку одного из колодцев просто присыпали песком.

«Опасность просто замаскировали! Люди, которые должны отвечать за безопасность детей, по недомыслию подвергают их смертельной опасности», — предупреждают коммунальщики.

По сообщению пресс-службы предприятия, руководство «РКС-Самара» вновь направило городским чиновникам письма, в которых попросило перенести детские площадки из санитарно-защитной зоны водопроводных и канализационных линий. В письмах были указаны конкретные адреса опасных детских площадок.

«От технических аварий и воровства крышек колодцев нельзя застраховаться. Но можно и нужно предвидеть последствия, защититься самим и защитить детей!», — заявляют в «РКС-Самаре».