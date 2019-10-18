Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве 18 октября температура воздуха днем поднимется до отметок от +12 до +14°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Погода ожидается в целом облачной, с небольшими прояснениями. По большей части без осадков. Ветер северо-западный, его скорость достигнет 3 — 8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, самый холодный день 18 октября был зафиксирован в 1977 году. Тогда температура снизилась до — 8,9 °С. В самый теплый в 1967 году температура поднялась до отметки +17,5°С.