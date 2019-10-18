Грозный, , 09:06 — REGNUM Журналист «Новой газеты» Елена Милашина, очевидно, затаила обиду на какого-то конкретного чеченца и теперь негативно отзывается о всей Чечне, сочиняя небылицы. Такую версию постоянного внимания со стороны журналистки к Чечне, выдвинул 17 октября в ходе расширенного совещания глава республики Рамзан Кадыров. Он предложил исправить ситуацию, подобрав ей хорошего жениха.

«Особенно любит выставлять нас в негативном свете Милашина. Такое ощущение, что ее когда-то обидел какой-то чеченец. Передайте ей, что мы можем устроить ее личную жизнь. Если как-то ее обидели, не приняли предложение взять замуж, мы исправим эту ситуацию и найдем для нее достойного жениха», — цитирует Кадырова ИА «Чеченская Республика Сегодня».

Глава Чечни также отметил, что о республике распускают слухи недоброжелатели, которые не видят, что она уже давно является самым развивающимся регионом, в котором не происходит такого количества преступлений, как в других субъектах РФ.

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Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала статью Елены Милашиной, в которой говорится о якобы происходящих в регионе преследованиях соратников Кадырова. Эти слухи представители власти Чечни назвали фейками, отказавшись комментировать, а сам глава Чечни назвал эту публикацию «тысячепроцентной ложью».

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