Париж, , 09:05 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд написал книгу для детей, посвященную Республике, сообщает Le Figaro.

Известно, что книга для детей в возрасте от 5 лет, под названием «Их Республика объяснена молодым» будет опубликована в феврале 2020 года.

«Четкая и дидактическая книга об основах нашей Республики и о том, что делает ее демократией», — пояснил редактор издательства Glénat, которое особенно довольно, что эта книга (64 страницы, 15 евро) была «написана человеком, который занимал высшую политическую должность».

Издание поясняет, что на страницах книги молодые читатели смогут узнать, что такое страна, конституция, какими были различные политические режимы со времен Французской революции.

В ожидании публикации детской книги бывший глава государства опубликует небольшую книгу под названием «Реагирование на демократический кризис», отражающую институты пятой Республики.

Напомним, Франсуа Олланд добился огромного успеха в написании книг. В 2018 году было продано 150 000 экземпляров его книги «Уроки власти».