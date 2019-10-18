Пхеньян, , 09:02 — REGNUM В 2018 году в КНДР от туберкулеза скончались 20 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным данным, Северная Корея входит в список стран, в которых число случаев заражения данным заболеванием превышает 100 случаев на 100 тыс. человек, а число смертей — 80 случаев на 100 тыс. человек.

Известно, что данный показатель в 16 раз выше, чем в Южной Корее и в четыре раза больше, чем средний показатель по миру.

По оценкам специалистов, в прошлом году в КНДР туберкулезом заболели 130 тыс. человек, из которых 20 тыс. умерли. По сравнению с данными за 2017 год, уровень смертности от туберкулеза увеличился на 25%.