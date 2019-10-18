Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Константину Ярошенко, российскому летчику, который находится в американской тюрьме, необходимо серьезное лечение, но ему там не оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом ТАСС рассказала его жена.

Как сообщила супруга Ярошенко, у ее мужа проблемы с желудком и артрит. Он самостоятельно приобретает в тюремном магазине обезболивающие и мази. Местные врачи отказываются помогать, так как для лечения артрита нужна сложная операция.

«Сказали, что ничем не могут помочь, такой тяжелый случай, что нужно кости снова ломать», — сообщила жена летчика.

Тем не менее она рассказала, что сам Константин Ярошенко находится в приподнятом настроении. Он ожидает ответа от властей о передачи его в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в США суд приговорил российского гражданина Константина Ярошенко к 20 годам тюремного заключения за перевозку наркотиков. Перед этим американские агенты похитили его в Либерии в 2010 году. Сам Ярошенко отрицает свою вину и считает дело сфабрикованным. В настоящее время он находится в тюрьме «Данбери» (Фэрфилд, штат Коннектикут).