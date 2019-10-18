Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора по Бурятии проверили работу более четырехсот предприятий, осуществляющих деятельность по обороту мяса и мясной продукции. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Всего было исследовано более тысячи проб продуктов из мяса. По итогам проверок выяснилось, что 6,6% продукции не соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям, 2% — по физико-химическим. При этом отмечается, что ГМО в образцах не обнаружены.

Кроме того, в колбасах «Докторская» и сосисках «Молочные» одной из торговых марок Улан-Удэ, выработанных по ГОСТ, обнаружены фрагменты мяса птицы, крахмалосодержащие компоненты, изолят соевого белка.

«За нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий, к административной ответственности привлечены виновные лица в виде предупреждений и штрафов на общую сумму более 1337 тыс. рублей. Снято с реализации и утилизировано 50 партий мясной продукции в количестве 3,3 т», — отметили в Роспотребнадзоре.

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