Барнаул, , 08:31 — REGNUM Историки Алтайского государственного университета (АлтГУ) и религиоведы Крымского федерального университета планируют провести совместные исследования религиозных общин в Крыму в различные исторические периоды. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба алтайского вуза.

«С точки зрения науки здесь широкие перспективы для изучения этнорелигиозной истории, поскольку тут сохранились античные города, христианские и мусульманские храмы эпохи раннего и развитого средневековья, часть из которых, несмотря на многовековую историю, функционирует до сих пор», — объяснила кандидат исторических наук, доцент Елена Шершнева.

По её словам, не меньший интерес для науки представляют кераимские, православные, протестантские, мусульманские и другие объекты эпохи нового времени и современности. Отмечается также, что сегодня на территории Крыма официально зарегистрировано более 800 религиозных объединений, многие из которых имеют многовековую истории.

«В этой связи мы договорились в перспективе рассмотреть возможность как раз изучения положения религиозных общин региона в контексте государственно-конфессиональной политики в различные периоды», — добавила Шершнева.

В вузе пояснили, что для продолжения сотрудничества учёные планируют подготовить совместную заявку на грант Российского фонда фундаментальных исследований.

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