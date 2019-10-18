Абакан, , 08:25 — REGNUM Многие годы возглавляющий Верховный совет (парламент) Хакасии Владимир Штыгашев 18 октября принимает поздравления с 80-летием.

Поздравил Штыгашева и глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Для республики вы — особенный человек», — сказал Коновалов, обращаясь к юбиляру.

По его словам, Штыгашев обладает «многогранным опытом, сильной политической волей, мудростью и целеустремленностью».

«За многие годы вашего руководства Верховным советом Хакасии республика прошла нелегкий путь становления и развития», — говорится в поздравлении республиканского парламента.

Владимир Штыгашев родился 18 октября 1939 года. В 1965 году окончил Томский государственный университет (юрист), в 1975 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного совета Хакасии первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого созывов. Состоит во фракции партии «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Штыгашев является бессменным руководителем законодательного органа Хакасии с 1990 года.

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