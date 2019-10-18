Сеул, , 08:28 — REGNUM В 2018 году КНДР заняла одну из последних позиций Индекса гражданств мира. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на представителей международной консалтинговой компании Henley & Partners.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году Северная Корея расположилась на 141-м месте с показателе 22,9 балла. Отметим, что в данный список вошли 159 стран.

Известно, что первое место в данном рейтинге занимает Франция (83,5 б), за ней следуют Германия и Нидерланды. В топ-20 вошли только страны Европы.

Южная Корея заняла 34-е место с показателем 54,2 балла, что на одну ступень выше, чем в 2017 году.

Индекс гражданств мира (QNI) — показатель, демонстрирующий объективную оценку гражданств разных стран мира. Данный рейтинг рассматривает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.