Букаву, Конго, , 08:09 — REGNUM В тюрьме в Букаву, на востоке Демократической Республики Конго, с начала года 45 заключенных умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Об этом ВВС Africa рассказали медицинские работники тюрьмы.

Некоторые больные заключенные были доставлены в главную больницу города, но, как сообщается, у врачей не было достаточно лекарств для их лечения.

Как сообщают журналисты телерадиокомпании, медицинские работники конголезских тюрем в настоящее время бастуют из-за нехватки лекарств и оборудования, а также из-за задолженности по оплате.

Журналисты давно выражали опасения в связи с условиями в конголезских тюрьмах. В июне прошлого года репортёры телерадиокомпании узнали, что за 18-месячный период около 40 заключенных умерли в исправительном учреждении в Мбанза-Нгунгу, к югу от столицы Киншасы. Большинство из них скончалось от недоедания.