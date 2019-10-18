Чебоксары, , 07:55 — REGNUM В столице Чувашии идёт голосование за территории, которые власти предлагают благоустроить в первую очередь в 2020 году при поддержке из федерального и республиканского бюджетов. Власти выбрали 13 территорий, из которых горожане имеют право выбрать три, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первоочередные пространства выберут по итогам голосования. В мэрии отмечают, что «с учетом мнений» жителей сформировано 13 объектов для голосования. Это Московская набережная, скверы в районе ДК «Салют», В. Чапаева и по пр. М. Горького, парки на площади Победы в Чапаевском посёлке и по ул. Ашмарина, лесной массив «Дубовая роща», сквер К. Иванова (зона отдыха, второй этап), аллеи по улицам Айзмана и 324 Стрелковой дивизии, скверы по Московскому проспекту и на площади Республики, кадетский сквер (вторая очередь).

Территории, набравшие наибольшее число голосов, войдут в программу 2020 года «Формирование комфортной городской среды». Голосование продлится до 25 октября.

Напомним, в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» Чебоксары участвуют с 2017 года, всего привлечено 415 млн рублей. С участием федеральных средств были благоустроены сквер имени К. Иванова, территория у «Дома мод» и торговых центров «ОВАС», «Шупашкар», появился Кадетский сквер и обновлена Московская набережная, благоустроен сквер у Храма Рождества Христова, «Дорисс-парк».

Рассчитана программа до 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах предлагают переименовать «Дорисс-парк», который в 2000-е годы назван в честь строительной компании «Дорисс», получившей в виде «бонуса» не только территорию в честь себя, но и остановку общественного транспорта. За эти годы парк пришёл в «крайне неприглядное состояние», и его благоустроили за бюджетные деньги, а основателя «Дорисса» Игоря Рощина сделали почётным гражданином Чебоксар. Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов ранее отмечал, что это смотрится довольно странно, если не сказать вызывающе.

Подробнее: «Дорисс-парк» в Чебоксарах, забытый «Дориссом», предлагают переименовать