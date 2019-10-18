Кемерово, , 07:41 — REGNUM Решением Заводского районного суда Кемерова из СИЗО освобождены четыре обвиняемых по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Трое из них выйдут из изолятора 26 октября, ещё один — 6 декабря, после истечения предыдущих решений суда о продлении меры пресечения.

«Суд постановил Богдановой, Судденок, Соболеву, Антюшину — меру пресечения оставить без изменений, срок ареста продлить до 26 января. Никитину, Генину, Полозиненко, Бурсину изменить меру пресечения в виде запрета определённых действий», — пишет «Газета Кемерова со ссылкой на решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвинение предложило заменить заключение под стражу на домашний арест для главы компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игоря Полозиненко и его подчинённого Александра Никитина, а также начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина и руководителе службы пожаротушения Андрея Бурсина.

Также по делу обвиняются гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, инженер противопожарной системы Александр Никитин.

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