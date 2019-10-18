Тегеран, , 09:01 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани, открывая новый учебный год в Тегеранском университете, заявил, что, несмотря на давление Запада, Иран достиг огромных успехов в науке. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам президента, иранские университеты никогда не отставали от мировых научных трендов, всегда помогая стране применять новейшие технологии на практике. Он отметил, что за последние 40 лет Иран добился огромного прогресса в развитии науки, и согласно многочисленным рейтингам является лидером региона в области научной мысли.

Продолжая выступление, Хасан Рухани коснулся ядерной программы Ирана. Он отметил, что до заключения СВПД Ирану неоднократно говорили, что агентство находится под влиянием США и работать с ним бесполезно. «Однако, мы продолжили сотрудничать с МАГАТЭ, и в конце концов оно доказало мирный характер иранской ядерной программы», — подчеркнул президент.