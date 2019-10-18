Тегеран, , 09:17 — REGNUM 16 октября министр здравоохранения Омана Ахмед Аль-Саиди в ходе встречи со своим иранским коллегой Саидом Намаки выразил благодарность Исламской республике за передачу новых медицинских технологий. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Оманский министр выразил удовлетворенность «прекрасными» отношениями между Оманом и Ираном, заявив, что Исламская республика делает все, чтобы помочь странам региона обеспечивать граждан качественными медицинскими услугами.

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества, Ахмед аль-Саиди отметил: «Мы можем производить обмены студентами и профессорами, а также создавать совместные исследовательские центры для изучения наиболее опасных заболеваний региона. Потенциал сотрудничества Омана и Ирана в области здравоохранения огромен».