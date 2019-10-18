Красноярск, 18 октября 2019, 07:15 — REGNUM В национальный парк «Шушенский бор» в Красноярском крае раньше обычного прилетели зимующие птицы — снегири обыкновенные и длиннохвостые. Об этом ИА REGNUM 18 октября сообщили в пресс-службе нацпарка.
Снегирей заметили сотрудники Перовского лесничества. Традиционно миграция этих птиц к местам зимовки в равнинном кластере начинается со второй половины ноября, что совпадает с установлением снежного покрова и началом морозов.
Пока зимующие птицы осваиваются в новой среде и ведут преимущественно сумеречный образ жизни, заметила сотрудница парка Элинор Пэйт.
«Возможно, раннее прибытие зимующих птиц является предвестником скорого наступления холодов», — предположили в нацпарке.
Как сообщало ИА REGNUM, глубокой осенью в национальном парке «Шушенский бор» повторно зацвели ветреница, клевер и люцерна посевная.
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