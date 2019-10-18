Пермь, , 07:14 — REGNUM В Перми вечером 17 октября шел сильный снегопад. Если дети радовались первому снегу, то автомобилистам осадки испортили настроение. На городских дорогах возникли большие пробки и множество ДТП, сообщают информресурсы.

Многие пешеходы пытались спрятаться от снега под зонтами. В соцсети появились фотографии, на которых запечатлены первый снеговик, припорошенные снегом цветы на клумбах. Горожане в комментариях по поводу снегопада выражали не только радость, но и возмущение. «Слякотная красота» — так охарактеризовал ситуацию в Перми один из пользователей, отметив лужи по всему городу и недовольство жителей тем, что их обрызгали автомобили.

Согласно метеопрогнозу, 18 октября снежный покров должен растаять из-за потепления, однако 19 октября ожидаются заморозки и мокрый снег. В мэрии рекомендуют автовладельцам своевременно поменять летние шины на своих машинах во избежание аварийных ситуаций и затруднений движения на дорогах.