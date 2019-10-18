Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Число погибших в результате легочных заболеваний, вызванных курением вейпов, в Соединенных Штатах выросло до 33 человек, сообщает Центра профилактики и контроля заболеваний США.

Центр отмечает, что число обратившихся в медучреждения с жалобами на здоровье после курения вейпов увеличилось до 1479 человек. При этом случаи заболевания были выявлены во всех штатах страны, кроме Аляски. Эксперты отмечаю, что подавляющее большинство пострадавших — мужчины моложе 35 лет. В настоящее время специалисты затрудняются назвать точную причину заболеваний. По одной из версий, болезни легких у курильщиков электронных сигарет вызваны курением не обычной жидкости, а жидкости с добавлением тетрагидроканнабиола.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 октября число погибших в результате курения электронных сигарет в США составляло 26 человек. Также были зарегистрированы 1299 обращений в лечебные учреждения от курильщиков вейпов с жалобами на проблемы с легкими.

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