Новосибирск, , 07:02 — REGNUM На предстоящих выходных в Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, ожидаются снег, гололёд и отрицательные температуры воздуха. Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, похолодание придёт в регион с 18 по 20 октября.

«Ветер 18 и 19 октября ожидается 14−17 метров в секунду. Уже 18 октября температура снизится до +2…+7 °C. Холоднее всего будет 20 октября: утром −5…−10 °C, днём −4…+1 °C», — сказал Ягудин, отметив, что «ближайшие двое суток уже возможно появление снежного покрова».