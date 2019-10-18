Москва, , 06:53 — REGNUM Житель России в среднем съедает в год около 280 яиц, что выше рекомендованной нормы на 8% (260 яиц), сообщает РБК со ссылкой на отчет Sberbank CIB.

Аналитики отмечают, что за последние десять лет потребление яиц в России росло на 1% ежегодно. Специалисты также сравнили нормы на потребление этого продукта. Норма в России — 260 яиц — оказалась выше, чем в США (240 яиц) и Евросоюзе (210 яиц). Однако Россию по потреблению яиц опережает Китай. В среднем жители этой страны съедают в год 300 яиц.

При этом аналитики ожидают увеличение выпуска роста яиц к 2024 года. В отчете отмечается, что главной небольшой спад роста производства куриных яиц обусловлен ростом цен.