Пекин, , 06:52 — REGNUM Китайские власти потратили в 2018 году на образование бюджетных средств на более чем 4% от ВВП страны седьмой год подряд, сообщили 17 октября в Министерстве образования КНР.

В общей сложности около 3,7 трлн юаней (порядка $520 млрд) было потрачено властями Китая из бюджета на образование в 2018 году, что на 8,15% выше, чем за аналогичный период 2017 года и составляет 4,11% ВВП страны.

Согласно данным министерства, в 2018 году средние расходы, выделяемые из бюджета страны на школьников и воспитанников детских садов выросли на 10,36% в годовом исчислении.