Пекин, , 06:07 — REGNUM Китайские суды заслушали около 6,69 млн уголовных дел в рамках первых слушаний с 2013 по 2018 годы по обвинению 7,5 млн человек, сообщили в Верховном народном суде Китая, передает 17 октября агентство Синьхуа.

Среди всех дел 229 тыс. приходятся на серьёзные преступления, включая убийства, грабежи, похищения людей и закладку взрывных устройств. Всего по ним было наказано 284 тыс. человек.

Около 112 тыс. дел приходится на экологические преступления, 26 тыс. — на преступления в области прав интеллектуальной собственности. Соответственно 144 тыс. и 40 тыс. человек были наказаны.

Китайские суды также рассматривали дела против организованной преступности и бандитских группировок. С начала 2018 и по июнь 2019 года в рамках этих дел было наказано 8300 и 43 000 человек соответственно.